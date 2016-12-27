Каракас, 27 декабря, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Венесуэльская оппозиция отказывается продолжать переговоры, начатые при посредничестве Ватикана, если Николас Мадуро не пойдет на уступки, сообщает Reuters. Кроме этого, лидеры оппозиции заявили о начале «нового этапа гражданского неповиновения».

Rufino Митинг венесуэльской оппозиции

Однако президент Венесуэлы не намерен идти навстречу очередным требованиям оппозиции. Также Николас Мадуро не собирается уходить в отставку или объявлять дату проведения референдума о собственном импичменте.

Николас Мадуро заявил, что 2016 год был «годом обучения для венесуэльского народа», который оказался «сильнее трудностей». В ответ на обвинения, что он украл у народа Рождество, погрузив его в нищету, президент сказал, что «мы не могли украсть Рождество и не можем украсть нашу Родину», комментирует La Radio del Sur.