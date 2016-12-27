Хабаровск, 27 декабря, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В отношении гражданина России, подозреваемого в выводе в Латвию 1,2 миллиарда рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни.

jackmac34 Деньги

Гражданин России подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК России — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По этой статье виновный может быть приговорён к лишению свободы сроком от пяти до десяти лет. Статья предусматривает штраф до миллиона рублей.

В ведомстве уточнили, что гражданин России, о котором идёт речь, зарегистрировал на свою знакомую фирму, через которую незаконно переводил деньги за рубеж. Директор фирмы подписывала соответствующие документы.

Так, она подписала договор транспортной экспедиции на перевозку грузов с фирмой из Латвии. Хабаровская фирма перевела около более 1,2 миллиарда рублей на счёт иностранной компании в течение пяти месяцев.

Между тем, проверка показала, что в реальности никаких перевозок не было.