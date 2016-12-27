Махачкала, 27 декабря, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло накануне, 26 декабря, в Чечне, в 15 километрах восточнее дагестанского города Хасавюрт. Эпицентр сейсмособытия находился на глубине 10 км недалеко от селения Герзель-аул. Жители чеченского села, а также поселка Цияб-Цолода Ахвахского района Дагестана ощутили подземные толчки около 17:00, сообщает 27 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Martin Luff Последствия землетрясения

Стоит отметить, что в последние дни уходящего года по республикам Северного Кавказа прокатилась целая волна землетрясений. Так, 24 декабря подземные точки ощутили жители Урванского района Кабардино-Балкарии. Землетрясение произошло около 04:27, его магнитуда составила 3,4. Эпицентр находился на глубине пяти километров в 18 километрах от Нальчика и в двух километрах от Нарткалы.

22 декабря подземный толчок ощутили жители Дагестанского поселка Новый Сулак. Около 19:30 в пяти километрах от населенного пункта было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Еще одно землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано в Чародинском районе Дагестана, а 20 декабря произошло землетрясение магнитудой 3,5 вблизи дагестанского села Ленинаул.