Калининград, 27 декабря, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В Калининграде вышла книга «Дороги памяти», повествующая об одноимённом автопробеге журналистов, блогеров и общественников по местам захоронений и памятников советским воинам в Польше.

Книга «Дороги памяти»

Автором книги выступил калининградский военный журналист Валерий Громак из общественной организации «Лев», объединяющей выпускников Львовского высшего военно-политического училища.

«Радует то, что в Польше я встретил массу людей, которые дорожат нашей исторической памятью, ухаживают за могилами павших бойцов, побратимов моего отца, — рассказал на презентации дневника автопробега Валерий Громак. — Радует и то, что исполнилась моя заветная мечта: прошёл по тем дорогам, по которым прошёл, освобождая Польшу от фашистской нечисти 71 год назад, простой украинский парень старший сержант Громак Иван Григорьевич».

Авторейд «Дороги памяти» состоялся в мае 2016 года, уточняет корреспондент ИА REGNUM, участвовавший в этом мероприятии. За неделю потомки героев проехали по польской стороне свыше 2 тыс. километров, посетив более десяти памятников советским воинам, отдавшим жизнь за свободу Польши от немецко-фашистских оккупантов.

Пененжно, Дзялдово, Варшава, Гливице, Катовице, Легница, Щецин, Гданьск, — в этих городах почтили память красноармейцев.