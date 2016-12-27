Москва, 27 декабря, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Известный актер и боксер Микки Рурк может провести бой на Урале в феврале-марте, сообщил менеджер Рурка Вадим Корнилов.

Цитата из к/ф «Рестлер». Реж. Даррен Аронофски. 2008. США — Франция На ринге

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с «несколькими уральскими партнерами». Бой планируется в рамках программы, в которой выступит двукратный олимпийский чемпион Егор Мехонцев.

«Микки тренируется каждый день, очень хочет боя и спрашивает, когда уже сможет подраться в России», — цитирует Корнилова ТАСС.

64-летний Микки Рурк тренируется в зале Wild Card в Лос-Анджелесе, он вновь готовится к возвращению на ринг.

Микки Рурк вернулся на ринг в 62 года, вдохновившись экс-чемпионом мира Русланом Проводниковым, вместе с которым тренировался в США. Его бой в Москве с боксером Эллиотом Сеймуром, закончившийся победой Рурка, обернулся скандалом: Сеймур заявил, что матч был постановочным, однако Рурк об этом не знал.