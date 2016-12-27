Новосибирск, 27 декабря, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в телефонном терроризме мужчину, который 21 декабря сообщил о взрывных устройствах сразу в четырех зданиях города Новосибирска. Им оказался 28-летний ранее не судимый житель Калининского района. Как уточнили ИА REGNUM в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, во время обыска были изъяты вещественные доказательства данного преступления. К тому же подозреваемый признался в совершенном деянии. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

FailedImitator Телефонный терроризм

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 21 декабря около 11.30 в полицию Новосибирска поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о взрывных устройствах, находящихся сразу в четырех зданиях — двух зданиях на улицах Фрунзе, а также на улицах Крылова и Богдана Хмельницкого.

Персонал организаций был эвакуирован, а в зданиях проведено полное обследование с привлечением кинологов и специалистов-взрывотехников. Предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, обнаружено не было.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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