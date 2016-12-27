Бакал, Челябинская область, 27 декабря, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Челябинской области глава Бакальского городского поселения осужден за превышение должностных полномочий. Чиновник распорядился выдать премию сотрудникам аппарата, чтобы те заплатили за него штрафы Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Следствие и суд установили, что в мае 2015 года глава Бакальского городского округа Сергей Степанов как должностное лицо был привлечен к административному штрафу в две тысячи рублей. Однако он дал своей подчинённой устное распоряжение оплатить штраф. Позже, в мае-июне 2015 года, Степанов был привлечен к административной ответственности по постановлениям Роспотребнадзора и службы судебных приставов на общую сумму в 40 тыс. рублей. Для того, чтобы оплатить этот штраф, глава Бакала распорядился премировать некоторых сотрудников бакальской администрации, которым были выданы премии на общую сумму в 41 тыс. 205 рублей. Из этой суммы был покрыт штраф в 40 тыс. рублей.

Суд признал доказательства, собранные следователями СКР по Челябинской области, достаточными для вынесения приговора. Таким образом, глава Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района Сергей Степанов признан виновным в совершении преступлений по части 2 ст статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Чиновник наказан судом на три года лишения свободы условно с запретом занимать должностные посты на муниципальной и государственной службе сроком на три года.

Общественники отмечают: как чиновника, Степанова следовало бы спросить не только за удручающее положение людей в Бакале. Это касается и останавливающихся предприятий, и деградирующей инфраструктуры ЖКХ. Показательным было то, что люди выходили на митинг с требованиями о выплате заработной платы, так как им было нечем кормить своих детей, а также сорванный отопительный сезон, когда несколько сот людей поселка Иркускан остались без отопления, считают общественники.

Напомним, в начале октября 2016 года в городе Бакале состоялись шествие и митинг, организованный представителями областного комитета Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР). На улицы города вышли рабочие предприятия «Бакальское рудоуправление» с семьями, горожане, с требованиями о выплате зарплаты и принятии мер по развитию моногорода. После мероприятия делегаты от протестующих в Челябинске вручили членам регионального правительства специально изготовленный «Факел надежды», как символ своего несогласия с фактическим постепенным уничтожением города. СКР по Челябинской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы рабочим градообразующего предприятия города Бакала.