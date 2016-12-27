Исламабад, 27 декабря, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В Пакистане 12 человек умерли из-за употребления некачественного алкоголя во время рождественских праздников, заявили представители полиции Пакистана, сообщает 27 декабря Associated Press.

kbatx Алкоголь

Инцидент произошел в центральной части Пакистана, 34 человека были доставлены в больницы, все умершие от отравления некачественным алкоголем были христианами, заявил представитель полиции Шахбаз Вирк.

Полиция задержала семь человек, подозреваемых в поставке поддельного алкоголя.

Напомним, алкоголь запрещен в Пакистане, 96% населения страны являются мусульманами. Остальные граждане могут приобрести алкоголь в лицензированных магазинах.