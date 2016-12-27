Москва, 27 декабря, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Российские силовые ведомства временно прекратили полеты на самолетах Ту-154. Ограничение будет действовать до выяснения причин крушения над Черным морем самолета Минобороны РФ, пишет газета «Ведомости».

Mil.ru Самолёт Ту-154 Министерства обороны РФ

Приостановлено использование модификации Ту-154Б-2, которая эксплуатируется только Минобороны. В эксплуатации сейчас находится ограниченное число данного типа самолетов.

В гражданской авиации, по его словам, используются самолеты модификации Ту-154М и решение об их дальнейшей эксплуатации на повестке дня не стоит.

Напомним, трагическая гибель пассажиров и экипажа Ту-154 произошла 25 декабря. Самолёт упал в Чёрное море через несколько минут после вылета из аэропорта «Адлер».

В самолёте, летевшем в Сирию, находились 92 человека —артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

Причины ЧП выясняются. Возбуждено уголовное дело.