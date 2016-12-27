Петропавловск-Камчатский, 27 декабря, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Новым руководителем Петропавловска-Камчатского стал Виталий Иваненко. За его кандидатуру сегодня на сессии городской думы проголосовали все депутаты. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, к моменту начала голосования Иваненко остался единственным кандидатом, так как его конкурент Сергей Деркач снял свою кандидатуру. Такая ситуация стала уже традицией в столице Камчатки — на каждых подобных выборах конкурент основного кандидата снимался с гонки.

Pkgo.ru Виталий Иваненко

Выступая перед депутатами, которые утвердили его в должности, Виталий Иваненко заявил, что будет плотно работать над улучшением жизни в Петропавловске, но отметил, что «волшебных рецептов не существует». Своими основными приоритетами он назвал образование, культуру, городское хозяйство, жилищные вопросы.

«Впереди огромный объем практической работы. Важно не только сохранить положительную динамику, закрепить достигнутые результаты, но и обеспечить дальнейшее развитие города», — заявил Виталий Иваненко.

Ранее его прочили на должность министра ЖКХ Камчатки, а также он пытался пробиться в руководители администрации закрытого города подводников — Вилючинска. Но, как говорят эксперты, каждый раз что-то срывалось и в итоге его решено было оставить в Петропавловске.

«Конечно, эта кандидатура согласована с правительством края и никаких сюрпризов не произошло», — сказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Веськин.

Эти выборы главы Петропавловска-Камчатском сопровождались пусть и небольшими, но все же скандалами — сначала конкурсная комиссия засекретила все имена претендентов, а потом один из них — депутат законодательного собрания края Михаил Пучковский, заявил, что его специально сняли с выборов под удобным предлогом по требованию краевых властей. В правительстве Камчатки оставили это без комментариев.

Что касается Виталия Иваненко, то он родился в 1977 году в Белоруссии, но уже давно живет на Камчатке. По образованию он учитель истории и юрист. В политику впервые пришел в 2012 году, став депутатом думы Петропавловска. Потом работал заместителем главы администрации города, был первым заместителем главы. 26 октября этого года, когда в отставку ушел сити-менеджер Дмитрий Зайцев, он стал врио главы города, а с 30 декабря (на эту дату назначена инаугурация) возглавит власть в Петропавловске.