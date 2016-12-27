Гавана, 27 декабря, 2016, 10:45 — ИА Регнум. «Глава Кубы Рауль Кастро передал соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с недавней авиакатастрофой над Чёрным морем, в результате которой погибли 92 человека», комментирует Кубинское агентство новостей (ACN).

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В своём послании Рауль Кастро напомнил о концерте Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, который состоялся на Кубе в декабре 2014 года. Кастро отметил, что кубинский народ, в том числе выпускники советских вузов и проживающие на Кубе российские соотечественники, хранит тёплые воспоминания об этом событии.

В 2014 году в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе прошли масштабные выступления Академического Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова. На «бис» артисты ансамбля исполнили тогда композиции на испанском языке, а также государственные гимны всех трех стран, писало ранее ИА REGNUM.