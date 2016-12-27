Москва, 29 августа, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Вместо китайских новых моделей Zotye T600 и Т700 в России может появиться более современная модель. Об этом 29 апреля сообщает портал «Китайские автомобили».

В компании Zotye решили пока не сертифицировать новый T600, заявил заместитель генерального директора «Зоти Моторс Рус» Александр Гнездюк.

«Скорее всего, мы пока не будем этим заниматься, потому что в Китае появился интерес к новым моделям. Там от T600 постепенно отказываются в пользу новинок, представленных на последнем Шанхайском автосалоне, — А16 и В21», — сообщил топ-менеджер автокомпании.

Модель А16 заменит T600, а модель В21 станет «наследником» T700.

Напомним, Zotye в 2019 году планирует продать на авторынке России на 90% больше машин, чем в 2018 году. В этом году в РФ должно быть продано 6 тыс. автомобилей бренда. Для реализации поставленной задачи китайская автокомпания будет расширять свою дилерскую сеть.

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