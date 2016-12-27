Улан-Удэ, 27 декабря, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Арнольд Тулохонов намерен покинуть пост члена Совета Федерации от Бурятии. На пресс-конференции в Улан-Удэ он заявил, что написал заявление об уходе по собственному желанию и сделал это по просьбе главы региона Вячеслава Наговицына.

Леонид Григорьевич Арнольд Тулохонов (в центре)

«После выступления Владимира Путина на ноябрьском Госсовете по науке в прессе резко активизировалась стремление освобождения меня как действительного члена академика РАН от обязанностей члена Совета Федерации, как несовместимой с работой в сфере науки. Однако по действующему законодательству член СФ может быть освобожден только по собственному желанию или с завершением срока деятельности органа власти, выдвинувшего его в парламент России. Сегодня ни того, ни другого случая нет. Вместе с тем по просьбе главы РБ, которого я искренне уважаю, я вынужден написать заявление об освобождении меня от обязанностей члена СФ. В свою очередь, основанием для этого заявления считается «телефонное давление» со стороны администрации президента РФ на главу Бурятии», — цитирует «Восток-Телеинформ» выдержку из письма Тулохонова, направленного в Совет Федерации и Народный хурал Бурятии.

В ходе пресс-конференции Арнольд Тулохонов заявил, что давление связано в первую очередь с его резкими и частыми высказываниями в отношении принимаемых законов. В частности, Тулохонов подчеркнул, что за три года «15 раз выступал против федеральных законов» и за это время «три раза получил замечания от администрации президента».

Если 17 января заявление Тулохонова будет подписано, то он завершит политическую карьеру и продолжит заниматься наукой, отмечает бурятский портал.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 декабря, в республиканском правительстве, глава Бурятии Вячеслав Наговицын после пресс-конференции сенатора Арнольда Тулохонова заявил, что «давления администрации президента России и главы Бурятии по вопросу сложения полномочий сенатора не было».

Наговицын уточнил, что обсуждал с академиком Тулохоновым идею создания на базе БИП СО РАН Мирового института изучения и сохранения пресной воды, «дальнейшего их сотрудничества по созданию такого института, и нашел полное понимание и заинтересованность».

Кроме того, власти Бурятии подчеркивают, что Арнольд Тулохонов «поддерживает Вячеслава Наговицына по всем вопросам». «Я могу повторить, что отношусь к главе республики с большим уважением, я благодарен ему за выдвижение, и, хотя считаю, что я справлялся с работой на посту сенатора, я подал заявление об отставке. Я — ученый, и продолжу работать в этом качестве, заниматься делом своей жизни», — сказал сенатор.

Напомним, Арнольд Тулохонов — представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия в Совете Федерации Федерального собрания РФ. Он родился 3 сентября 1949 года. В 1971 году окончил Иркутский государственный университет им. А. А. Жданова (географ-геоморфолог). Дата наделения полномочиями сенатора: 4 апреля 2013 года. Полномочия Тулохонова на этом посту должны были завершиться в сентябре 2017 года. Арнольд Тулохонов является доктором географических наук, профессором, членом-корреспондентом Российской академии наук.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 23 ноября текущего года в ходе заседания Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин заявил, что примет кадровые решения по отношению к высокопоставленным чиновникам из Управделами главы государства, а также из министерств и ФСБ, которые имеют статус академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук вопреки его поручению не заниматься наукой при госслужбе.

В ходе заседания глава государства потребовал от главы РАН Владимира Фортова ответить на вопрос, почему в РАН были приняты госслужащие вопреки его поручению. Фортов ответил, что претенденты в членкорры и академики РАН «соответствовали всем требованиям». Президент, в свою очередь, заявил, что, если они «крупные ученые», то он должен «предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления».

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Также стоит отметить, что, по мнению Арнольда Тулохонова, обращение Владимира Путина в адрес президента Российской академии наук не имеет никакого отношения к академикам, работающим в Федеральном Собрании. В письме сенатор указал, что, в соответствии со статьей 97 Конституции РФ, члены СФ не могут находиться на государственной службе и заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельностью.