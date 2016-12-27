Нью-Дели, 27 декабря, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В Индии забьют 2 тыс. 500 домашних птиц после того, как в штате Орисса была обнаружена вспышка птичьего гриппа H5N1, сообщает 27 декабря Reuters.

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Вспышка птичьего гриппа была обнаружена в деревне Керангас, расположенной, а 35 километрах от города Бхубанешвар, столицы штата Орисса.

«В радиусе одного километра от места обнаружения вируса будут забиты более 2 тыс. 500 домашних птиц для сдерживания распространения птичьего гриппа. В данном районе птичий грипп был обнаружен впервые в этом году», — сказал представитель департамента использования водных, рыбных ресурсов и объектов животного мира штата Орисса Бишнупада Сети.

Напомним, в 2012 году из-за вспышки птичьего гриппа в штате Орисса было забито более 30 тыс. домашних птиц.

На прошлой неделе власти КНР сообщили о двух случаях смерти в результате заражения вирусом птичьего гриппа H7N9, еще три человека находятся под медицинским наблюдением.