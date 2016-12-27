Москва, 27 декабря, 2016, 09:58 — ИА Регнум. На Украине освобожден похищенный ранее СБУ и незаконно осужденный гражданин РФ Владимир Безобразов, сообщает представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Wallspaper.ru Фемида

По ее словам, освобождения гражданина РФ удалось добиться «благодаря усилиям российской стороны». Безобразов отдыхал в Одессе с семьей в июне 2014 года, когда его задержали сотрудники СБУ и обвинили в вербовке местных жителей для участия в вооружённом конфликте на стороне Донецкой и Луганской Народных Республик.

В СКР уточняют, что к Безобразову применялось физическое и психологическое насилие. В частности ему угрожали расправой над членами его семьи, если он не даст признательных показаний.

Расследование уголовного дела о его похищении сотрудниками силовых структур продолжается. Конкретные лица, причастные к похищению гражданина РФ, следствием установлены. Дело возбуждено по статьям «организация и участие в преступном сообществе», «похищение человека» и «торговля людьми».