Тель-Авив, Израиль, 27 декабря, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман на собрании партии «Наш дом Израиль» заявил, что евреям пора покинуть Францию — это не их страна и земля, пишет The Jerusalem Post.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тель-Авив

По его словам, вероятно, французским евреям пора сказать: «Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль». Такое заявление Либерман сделал в преддверии конференции по миру на Ближнем Востоке, которая будет проходить во Франции 15 января, она созвана по инициативе Парижа.

Либерман назвал выезд евреев из Франции единственным ответом на этот форум, который он охарактеризовал как «заговор», «трибунал против Государства Израиль» и «современное дело Дрейфуса».

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Безопасности ООН принял резолюцию по еврейским поселениям на территории Палестинской автономии. Документ, предписывающий Израилю «прекратить поселенческую активность» на «оккупированных территориях», а также отказ США ветировать резолюцию вызвали резкую критику со стороны Израиля.