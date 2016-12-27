Москва, 27 декабря, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Пара USD/RUB пережила пик налоговых выплат, это означает, что один из сильнейших факторов поддержки ушел со сцены. И это причина номер один для роста пары, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Кроме того, остается другой не менее важный драйвер — цены на нефть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«27 и 28 декабря в центре внимания вновь будут данные по коммерческим запасам нефти США в подземных хранилищах. Если показатели вновь подтвердят прирост объемов, как и на прошлой неделе, это может надавить на российскую валюту. И это причина номер два для роста пары.

Третьей причиной может стать фиксация прибыли в преддверии продолжительных новогодних праздников. Как показывают данные по фьючерсным позициям, число коротких позиций значительно превышает число длинных по паре USD/RUB. Это говорит о дисбалансе, который будет выправляться к концу года», — пояснила Афанасьева.

«Таким образом, не исключено, что пара 27 декабря сможет вырасти к отметке 61,70, что откроет путь к 62,40», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 27 декабря Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро. Так, курс доллара к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 5,56 копейки и составил 60,9084 рубля. Курс евро к рублю поднялся на 1,86 копейки — до 63,7285 руб.