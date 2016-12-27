Москва, 27 декабря, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Пилот разбившегося возле Сочи Ту-154 Минобороны РФ мог вывести самолет при взлете на закритические углы атаки. По словам очевидцев, борт стал быстро снижаться вместо набора высоты, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ту-154

Одним из свидетелей, чьи показания появились в уголовном деле о крушении самолета Минобороны, стал сотрудник береговой охраны погранвойск ФСБ, который в момент аварии находился на катере в акватории Сочи. По его словам, самолет вместо того, чтобы набирать высоту, стал резко снижаться и шел на небольшой скорости, задрав нос вверх.

Самолет разбился о воду после того, как задел ее поверхность опущенным хвостом. При ударе хвост отвалился, а корпус самолета затонул. Это могло произойти из-за того, что пилот слишком резко попытался поднять машину в воздух. По словам очевидца, машина напоминала мотоцикл, поставленный на заднее колесо.

При этом версия о перегруженности самолета не исключается — центровка могла быть нарушена. О том, что машина «тяжелая», пилот сообщил диспетчеру. Кроме того, проверяется неправильная работа закрылков или стабилизатора машины и внезапное падение тяги двигателей.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ту-154 Минобороны России разбился сразу после взлета из аэропорта Адлера. Он летел на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, на его борту находилось 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

В район проведения поисковой операции доставлены глубоководные аппараты, принадлежащие Русскому географическому обществу. В поисковых мероприятиях участвуют 12 самолетов, 45 кораблей, 10 вертолетов, три беспилотника и свыше 3,5 тыс. человек.