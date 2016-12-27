Барнаул, 27 декабря, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю инициировано проведение доследственной проверки по факту обрушения части крыши в барнаульском торгово-развлекательном центре «Галактика». ЧП произошло накануне вечером в помещении магазина торговой сети «Ашан», — отмечают сегодня, 27 декабря, в пресс-службе ведомства.

ИА «Банкфакс» Сугроб в торговом зале супермаркета «Ашан» образовался из-за рухнувшей крыши

По свидетельству очевидцев, разрыв потолочных конструкций произошел на площади порядка 50 квадратных метров под тяжестью снега. После чего прямо посреди торгового зала образовался сугроб вперемешку с товарами. Покупатели (несколько десятков человек) были эвакуированы, никто из посетителей ТРЦ не пострадал.

В рамках проверки следствию предстоит установить причины обрушения кровли здания и дать правовую оценку действиям лиц, допустивших нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

Между тем в Петербурге еще в 2013 году разработали документ «Снеговые нагрузки для Санкт-Петербурга». Предпосылкой для его создания стали случаи обрушения конструкций зданий под тяжестью снега, одним из таких примеров является обрушение крыши гипермаркета «Окей» в 2011 году.