Гонолулу, США, 27 декабря, 2016, 05:24 — ИА Регнум. Корреспонденты Associated Press продолжают внимательно следить за тем, как уходящий президент США Барак Обама проводит свой «рождественский отпуск» на Гавайях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уходя — уходи

Так, сегодня Обама снова занимался в спортзале, завтракал с семьей, потом поздравил афроамериканцев, справляющих «Кванзу», с их традиционным праздником, потом в очередной раз провел несколько часов за игрой в гольф со своими друзьями Бобби Титкомбом, Грегом Орме и Джо Паулсеном.

О переговорах или решении государственных вопросов не сообщается — будущий пенсионер в основном завтракает, обедает, ужинает и играет в гольф.

Еще в ноябре уходящий президент, возвращаясь из последнего иностранного турне рассказал журналистам, как он устал и хочет уйти в отпуск. Планировалось, что отпуск начнется в конце января, но терпения «доработать» до конца срока не хватило.

А между тем, Барак Обама до 20 января формально остается главой США и может наблюдать, как рушится все, «выстроенное» и «выстраданное».

Так, накануне стало известно, что планам Барака Обамы об освобождении Мосула до конца 2016 года не суждено сбыться — по самым «оптимистическим» прогнозам контртеррористическая операция продлится еще два года.

За день до этого избранный президент Дональд Трамп пообещал отменить «не менее 70%» указов Обамы в первые два дня на президентском посту.

А 24 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отозвал посла из США и обвинил Обаму в «сговоре с бандитами» — в ответ на голосование США в Совбезе ООН по «антиизраильской резолюции» о еврейских поселениях.

Барак Обама ничего не отвечает на «подколы», оскорбления и обвинения. Пока даже неизвестно, состоится ли встреча пока-еще-президента с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который также находится с визитом на Гавайях. Обама в отпуске.