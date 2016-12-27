Мосул, Ирак, 27 декабря, 2016, 03:17 — ИА Регнум. «На подступы к иракскому Мосулу пришло подкрепление для новой решительной битвы за город», — сообщает Iraqi News 27 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

«Военные прибыли подкрепления в окрестностях восточной части Мосула, и были развернуты в освобожденных районах», — говорится в сухом заявлении генерал-майора Нажима аль-Джабури для прессы.

По информации издания, «наступление возобновится в ближайшие дни». Иракское СМИ не употребляет формулировок о «решительной битве» и не вспоминает о ранее звучавших обещаниях представителей высшего руководства «антитеррористической коалиции» во главе с США и военных, обещавших стремительный разгром «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле. Впрочем, сами военные тоже предпочитают об этом не вспоминать.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера командующий международной операцией против исламистов в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что о победе над террористами можно будет говорить не ранее конца 2018 года. Тот же Таунсенд в начале операции по освобождению Мосула в октябре заявлял, что для взятия города сухопутным силам и ВВС понадобится «несколько недель».

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Высшее руководство США и Ирака высказывалось чуть скромнее, но ненамного: президент США Барак Обама и премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади с апреля месяца неоднократно озвучивали планы «освободить Мосул к концу года», последний раз данное обещание прозвучало в совместном заявлении лидеров на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

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Но — «не получилось». За первые две недели боевой операции, начавшейся 17 октября, вооруженные силы Ирака «освободили больше двухсот квадратных километров» — правда, речь шла о взятии пустынных подступов к городу, а также «пиар-победах», типа захвата телецентра Мосула, которые потом опровергались.

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Как только армия дошла до границ города, все сообщения о победах внезапно прекратились — с начала ноября армия Ирака «завязла» в уличных боях в восточных районах, курдские отряды «Пешмерга» остановились к северу от Мосула, шиитское ополчение Ирака ведет позиционные бои в районе аэропорта на юго-западной окраине.

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Зато ВВС США «отчитались» об успешном уничтожении всех мостов через реку Тигр, а также успешных авиаударах по районам города, в котором до сих пор остается не менее 1,3 млн мирных жителей. Потери среди гражданского населения до сих пор никто точно не подсчитал.

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