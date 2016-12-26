Нью-Йорк, США, 27 декабря, 2016, 02:38 — ИА Регнум. «(Генри) Киссинджер должен предотвратить холодную войну» — сообщает читателям немецкое издание Bild.

Kremlin.ru Генри Киссинджер

По информации из неназываемых источников, Киссинджер «станет посредником между Москвой и Вашингтоном» в администрации будущего президента США Дональда Трампа — его ролью будет координация «конструктивного сотрудничества».

Кроме того, издание сообщает, что у Киссинджера с Россией и лично президентом Владимиром Путиным «давняя история отношений», 93-летний дипломат «имеет четкий план» для «нормализации отношений» между странами, а кроме того, десятилетиями именно Киссинджер руководил «разрядкой» между США и тогда еще СССР.

Стоит отметить, что 24 декабря о роли Киссинджера в «примирении» с Россией сообщало издание Politico — «архитектор разрядки» во время прошлой холодной войны назывался главным дипломатом Трампа на «русском» направлении, причем в статье приводится тот же комплекс аргументов, и тот же «послужной список» заслуженного американского политика, что и у Bild.

Впрочем, вполне возможно, источником «слухов» мог стать сам Генри Киссинджер, который 19 декабря дал большое и комплиментарное интервью американскому каналу CBS о Путине и России.

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