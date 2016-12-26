Киев, 26 декабря, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Принадлежащая украинскому олигарху Игорю Коломойскому группа «1+1 Медиа», с 1 января 2017 года закрывает международный информационный канал Ukraine Today, сообщает украинское издание «Лига».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

Данный проект задумывался как голос Украины, направленный на иностранную аудиторию. Телеканал Ukraine Today начал свое вещание в августе 2014 года, круглосуточно транслируя передачи на английском языке. Сигнал канала распространялся на большую часть Европы и часть России.

С 1 апреля 2016 года канал прекратил телевещание, полностью перейдя в интернет-сферу из-за недостатка финансирования, сокращенного почти вдвое.

Стоит отметить, что в группу «1+1 Медиа» входят семь украинских телеканалов и несколько интернет-сайтов.