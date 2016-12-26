Уфа, 26 декабря, 2016, 22:31 — ИА Регнум.



ИА REGNUM СМИ Башкирии

Музейные древности с нарушением

19 декабря «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что Управление ФАС по Башкирии приостановило тендер Республиканского историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа» на разработку концепции музейного комплекса «Самрау», который должен появиться на территории раскопок городища в исторической части города. В УФАС поступила жалоба от уфимского ООО «Маркшейдер», в котором полагают, что организатор тендера нарушил ряд пунктов закона о защите конкуренции. В частности, как отмечается в тексте жалобы, заказчик неправомерно объединил в один лот работы по проведению инженерно-геодезических изысканий и разработку проектной документации комплекса. Компания требует от УФАС обязать заказчика устранить нарушения. Дата рассмотрения жалобы не уточняется. Конкурс на отбор проектировщика планировалось провести 16 декабря, цена контракта определена в 100 млн рублей.

И в 30 молодые

Газета «Республика Башкортостан» в этот день сообщила, что в Башкирии определен состав Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании республики пятого созыва. В Молодежную палату вошло 35 человек: десять — по представлению главы региона, десять — по представлению президиума парламента, еще пятнадцать членов — это представители общественных объединений — отобраны на основании конкурса. Сформирована палата сроком на три года. 25 человек в возрасте от 16 до 30 лет, допущенных к последнему этапу конкурса, представили экспертной комиссии собственные законопроекты.

Врачей скорой снова бьют

«UfaTime» 19 декабря сообщил, что полиция Башкирии начала проверку по факту избиения врачей скорой помощи в Туймазах. Стражи порядка уже допросили подозреваемых местных жителей 25 и 33 лет и назначили ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. 17 декабря сотрудники скорой помощи подверглись нападению во время вызова. В 20:00 медиков вызвали родственники 53-летнего мужчины, которому стало плохо во время застолья. Через 15 минут после звонка врачи уже были на месте, однако пациент не подавал признаков жизни. Несмотря на реанимационные действия, спасти его не удалось. Фельдшеры констатировали смерть. После этого сын погибшего и другой родственник, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, набросились на фельдшеров и избили их. Медики получили травмы различной степени тяжести.

Глава района раздал земли на 4 миллиона

20 декабря ряд СМИ сообщил, что Следственные органы Башкирии завершили расследование уголовного дела по обвинению 54-летнего бывшего главы администрации Кушнаренковского района в злоупотреблении должностными полномочиями по статье 285 УК РФ. Как следует из материалов дела, с января по апрель 2014 года в Кушнаренково проводилось планирование строительства нового микрорайона «Андреевский», предназначенного для льготной категории граждан. Желая выделить земельные участки определенному кругу лиц из числа своих знакомых и должностных лиц, глава района самовольно изменил разрешенный вид использования 10 земельных участков, не включенных в кадастровый учет при планировании строительства нового микрорайона. При этом 36 местным жителям было отказано в предоставлении земли, якобы ввиду отсутствия участков, отведенных для личного подсобного хозяйства. По версии следствия, незаконными действиями главы был причинен ущерб государственному бюджету на сумму свыше 4 млн рублей.

Роспотренадзор бдит

Ряд СМИ в этот день сообщил, что Управление Роспотребнадзора Башкирии после случая в Иркутске, где произошло массовое отравление концентратом боярышника, проверит аптеки республики. Сотрудниками МВД Башкирии выявлено за 2016 год 539 сайтов, владельцы которых торговали алкоголем дистанционно. С ноября 2015 по ноябрь 2016 года подано в суды 539 заявлений о продаже алкоголя посредством интернет-сайтов, из них 385 заявлений рассмотрено и удовлетворено.

Башкирия принимает Фольклориаду

Ряд СМИ 20 декабря сообщил, что Башкирия готова к приему гостей Всемирной Фольклориады в 2020 году. «Мы хотели бы, чтобы Фольклориада запомнилась всем — и организаторам, и участникам — высоким уровнем проведения», — отметил на встрече с президентом Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) Филиппом Боссаном глава Башкирии Рустэм Хамитов. По его словам, в республике уже фактически начали готовиться к проведению Фольклориады. «У нас есть план действий. Мы знаем, где взять финансы, как организовать эту работу», — уточнил он. «Мы можем принять около 5−7 тысяч туристов одновременно, это только гостиничные номера, — заявил руководитель региона. — Кроме того, у нас есть возможности по приёму гостей в других учреждениях и организациях. Мы спокойно можем принимать более 10 тысяч гостей». К слову, Всемирная Фольклориада является частью официальных мероприятий CIOFF. Традиционно в ней принимают участие около трёх тысяч артистов из 60−80 стран. Первая Фольклориада была проведена в 1996 году в Голландии.

«Боярышник» из Северной Осетии

21 декабря «Business FM Уфа» сообщило, что более 4 тысяч литров антисептических средств изъяли в этом году в рамках борьбы с незаконным оборотом алкоголя в Башкирии. В 2016 году правоохранительные органы Уфы выявили 451 административное правонарушение в сфере незаконного оборота алкоголя. На предпринимателей, которые реализуют алкогольную продукцию без лицензии, составили 64 протокола. В рамках оперативно-разыскных мероприятий «Проверочная закупка» за год выявили 34 факта продажи контрафактного алкоголя, конфисковали более 58 тысяч емкостей. Также провели шесть проверок реализации антисептических средств и изъяли 4 тыс. 265 литров, среди которых так называемые фанфурики.

В Нефтекамске сотрудники полиции накрыли крупную партию настойки боярышника производства Северной Осетии. Как известно из сюжетов федеральных телеканалов, сейчас на складе производителя на Кавказе ведутся массовые обыски. Оперативникам удалось «накрыть» внушительный завод по производству суррогата. Именно этот продукт употребляли погибшие в результате массового отравления жители Иркутска. Подобное зелье было обнаружено в ходе профилактического рейда в Нефтекамске. Только около 60 литров было обнаружено в квартире у 28-летнего безработного местного жителя. Реализацию продукта он осуществлял прямо из своей квартиры.

К ОСАГО «в нагрузку»

Ряд СМИ в этот день сообщил, что 8 тыс. 422 электронных полиса ОСАГО оформили в Башкирии в 2016 году. С таким показателем республика заняла восьмое место среди регионов страны. Результаты за период с начала года по середину декабря приводит Российский союз автостраховщиков. В пятерку лидеров, где заключили больше всего онлайн-договоров автогражданки, вошли Краснодарский край (78 тысяч), Волгоградская область (30 тысяч), Ростовская область (22 тысячи), Ставропольский край (21 тысяча), Адыгея (11 тысяч). Всего с начала добровольных продаж, с 1 июля 2015-го, оформили почти 375 тысяч е-полисов, более 85% из них — в этом году. Напомним, с 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных договоров ОСАГО с каждым обратившимся лицом.

В то же время в Башкирии очередной сотрудник «Росгосстраха» заплатит 20 тыс. рублей за «допы» по ОСАГО. С подачи прокуратуры города Агидель Отделение Национального банка по РБ Уральского главного управления Центробанка РФ оштрафовало менеджера «Росгосстраха» по Краснокамскому району. В октябре 2016 года в офис страховой компании в Агидели для заключения договора ОСАГО обратился житель Краснокамского района. Однако сотрудник компании сообщил ему, что застрахует автогражданскую ответственность только при дополнительном оформлении договора страхования жизни и здоровья. С середины 2016 года Центробанк РФ в лице своего представительства в Башкирии в 2,5 раза снизил размер штрафов для сотрудников уважаемой страховой компании за отказ от заключения договора ОСАГО. Ранее сотрудников «Росгосстраха» штрафовали на 50 тыс. рублей, причем дважды налагали этот штраф на директора регионального представительства компании.

Дороги, «южане», сугробы

«Уфа-пресс» 21 декабря отметил, что в Башкирии в последние дни года рабочие торопятся отремонтировать дороги. Люди возмущаются качеством дорожных работ и уже сами борются с халтурщиками. Иногда им удаётся остановить плохой ремонт. Есть технология зимнего ремонта дорог, но, очевидно, это не тот случай. На торгах предприниматели-южане «роняют» цены на дорожные работы, оттесняя местные предприятия. Местные специалисты модернизируют установки по производству асфальта, закупают присадки для повышения вязкости, а значит, прочности, ведь за последние 5 лет ГОСТы ужесточились. Однако в уходящем году пришлые организации заявили на торгах в районах, что выполнят весь комплекс работ по цене не самой качественной смеси. Жители сёл Серафимовский, Кандры (население более 20 тыс. человек) в Туймазинском районе не поверили им. В Серафимовском и Кандрах дороги ремонтировали с грубыми нарушениями. Асфальтобетонная смесь не прошла входной контроль. 64% Дорожного фонда выделено на дороги регионального и межмуниципального значения, 32% — на местные.

Еще раз о выборах

22 декабря «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что движение «Голос» направило в Центризбирком РФ обращение, в котором требует упростить доступ к записям веб-камер на избирательных участках и установить для них срок хранения не менее года. Ранее ЦИК Башкирии отказался предоставить представителям партии «Яблоко» доступ к полным версиям видеозаписей процесса голосования. Партия получила их, только обратившись лично к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой. Выяснилось, что камеры зафиксировали серьезные нарушения — «карусели» и факты вброса бюллетеней. Совет движения «Голос» уведомил ЦИК РФ о трудностях, возникших при получении доступа к записям веб-камер, установленных на избирательных участках в Башкирии 18 сентября. Веб-камерами были оснащены более 400 участков в Уфе. В «Башинформсвязи» (дочернее предприятие «Ростелекома») сообщили, что по условиям контракта с госкомитетом по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» записи хранились в ЦОД до 18 декабря, а после этого были выгружены на съемные носители.

836 миллионов дотаций

«UfaTime» в этот день отметил, что Башкирия получит дотации из федерального бюджета на обеспечение сбалансированного бюджета на 2017 год. Согласно документу, подписанному Дмитрием Медведевым, республике полагается 836,7 млн рублей. Эти средства могут быть потрачены на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетных сфер, расходов, связанных с увеличением минимального размера оплаты труда, поддержку устойчивости консолидированных бюджетов.

Плату за капремонт могут увеличить

ИА «Башинформ» 22 декабря отметило, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии намерено обратиться с ходатайством в правительство республики о повышении платежей для населения, если средств для проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах окажется недостаточно. На сегодняшний день размер платы за капремонт общего имущества в многоквартирных домах — один из самых низких в Приволжском федеральном округе. В Башкирии за капитальный ремонт платят 90% собственников квартир. По результатам 2016 года собрано 90% взносов за капитальный ремонт. В 2014 году региональный оператор собирал только 51% платежей. В 2016 году на капремонт в жилых домах потрачено 2,7 млрд руб. На эти средства отремонтированы 1202 многоквартирных дома. В 2017 году на ремонт 1100 домов планируется направить 2,5 млрд руб.

О Послании и пресс-конференции Путина

23 декабря ИА «Башинформ» сообщило, что в Уфе депутаты Госдумы от Башкирии обсудили послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Законодатели собрались накануне за круглым столом, чтобы рассмотреть основные положения и сформировать для себя направление дальнейшей работы. С инициативой проведения мероприятия выступил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Ильдар Бикбаев. Двухлетние налоговые каникулы для этой категории населения вызвали особо жаркие обсуждения за круглым столом. Как отметил депутат Алексей Изотов, налоговые каникулы на 2017 и 2018 годы уже приняты. Теперь за это время, по словам парламентария, необходимо отследить, насколько охотно граждане выходят из тени. Речь идет о тех, кто, например, занимается репетиторством или оказывает услуги няни. Член комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Рамзил Ишсарин выступил с докладом о поддержке социально ориентированных НКО и внесении законодательных инициатив, способствующих повышению эффективности их работы. Депутат Госдумы Зугура Рахматуллина посвятила выступление теме образования и культуры. «Мы приняли закон, запрещающий закрывать сельские библиотеки без учета мнения населения. Также под защитой находятся школы. Есть идея сейчас защитить сельские муниципальные клубные учреждения», — сказала она.

«Именно в Башкирии, расположившейся на стыке Европы и Азии, находится фундамент, который делает Россию сильной и могучей», — сказал председатель Собора русских республики Виктор Пчелинцев, комментируя ответ Владимира Путина на вопрос журналиста из Уфы в ходе большой пресс-конференции 23 декабря. Виктор Пчелинцев отметил, что президент России не зря заговорил об истории нашего народа. По словам председателя Собора русских, история объединяет всех нас, создает сильную республику и страну. «Слова, прозвучавшие из уст президента страны в адрес башкирского народа, дорогого стоят. Сегодня Башкирия как многонациональная республика является фундаментом межнациональных отношений, образцом для всей России», — сказал Виктор Пчелинцев.

Пятое место по ДТП

Ряд СМИ в этот день отметил, что Башкирия в этом году занимает пятое место в стране по числу дорожных аварий. Об этом сообщил начальник ГИБДД Динар Гильмутдинов во время поездки в Абзелиловский район. Глава ведомства также прокомментировал ситуацию с детским травматизмом на дорогах. По его словам, число погибших детей снизилось, но в то же время количество ДТП, в которых они получают различные увечья, возросло. «В основном это происходит из-за невнимательности и халатного отношения родителей к безопасности своих детей. Один инспектор с жезлом в руках порядок на дорогах не наведет. Это надо делать общими усилиями», — отметил Гильмутдинов.

Хамитов войдет в СД «Башнефти»?

Ряд СМИ 23 декабря сообщил, что Госсобрание Башкирии одобрило в первом чтении законопроект, который позволяет главе республики войти в состав совета директоров «Башнефти». Как сообщает«Коммерсантъ», в закон «О главе Республики Башкортостан» внесли уточнения, в соответствии с которыми глава региона теперь имеет право «участвовать в управлении хозяйствующим субъектом по собственной инициативе». Напомним, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предлагал Хамитову войти в состав СД компании, но этому воспрепятствовал закон, в итоге сейчас Башкирию в совете представляют премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов и вице-премьер, министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев.

Пикетами и рейдами против «фанфуриков»

24 декабря ряд СМИ сообщил, что в В Уфе прошел пикет против продажи «Боярышника». Активисты «Молодой Гвардии» неделю мониторили точки продаж, реализующих продукцию «Боярышник», от которой в Иркутской области погибли десятки людей. Кроме того, начали поступать жалобы на отравления в разных регионах страны. По результатом проверки оказалось, что «Боярышник» можно найти в Демском и Орджоникидзевском районах Уфы.

За три дня в Уфе из незаконного оборота изъяли 210 литров спиртосодержащей продукции. Только за 24 декабря полицейские в ходе рейда выявили 12 фактов незаконной продажи спиртосодержащей продукции. В Бирске и Бирском районе участковые выявили и изъяли более 300 флаконов спиртосодержащих лосьонов, в городе Октябрьский 26 флаконов спиртового раствора, в селе Старый Богады (Буздякского района республики) изъяты 60 «фанфуриков», а в сельском магазине в Мишкино изъято свыше 200 единиц товара. Также были зафиксированы факты продажи «фанфуриков» в Мелеузе и деревне Новое Тагирово.

Общая трагедия, общая скорбь

Жители Башкирии скорбят по погибшим при крушении Ту-154. «Это наша общая трагедия. Светлая память всем пассажирам Ту-154, летевшим в Сирию», — заявила депутат Государственной думы РФ от Башкирии, в недавнем прошлом журналист ВГТРК. «Сегодняшнюю концертную версию «Фауста» Гуно в концертном зале Чайковского мы начнем с минуты молчания и посвятим всем погибшим в сегодняшней авиакатастрофе. Светлая память!» — отметил оперный певец Ильдар Абдразаков. Напомним, что самолет Министерства обороны России Ту-154, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию 25 декабря в 5:20 мск и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета. В связи с авиакатастрофой ТУ-154, произошедшей над Черным морем в районе Сочи, Министерство культуры Башкирии принесло свои соболезнования родным и близким погибших. 26 декабря объявлено траурным днем. Театры Уфы и республики перенесли свои спектакли на другой день, отменены и другие развлекательные мероприятия.