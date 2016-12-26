Веллингтон, 26 декабря, 2016, 22:24 — ИА Регнум.



Ecocollaps.ru Нашествие саранчи

В традиционный День подарков 26 декабря, новозеландцы занимали очереди в магазины с 7 утра, сообщает издание Stuff. Магазины вынуждены были поставить дополнительных охранников на парковках и на входах в торговые центры, чтобы организовать толпу и избежать давки. Ажиотаж связан с тем, что к Дню подарков приурочены существенные скидки (до 60%) и покупатели стремятся реализовать подарочные карты, полученные накануне на Рождество.

В Веллингтоне в силу хорошей погоды, наплыв посетителей оказался чуть ниже ожидаемого, часть жителей предпочла отправиться на природу. Веллингтонский торговый центр DavidJones планирует принять 14 000 покупателей в этот день. Управляющий рассказал, что большая очередь собралась к открытию магазина в 8 утра и ожидается, что высокая активность продлится до самого закрытия.

В Крайстчерче в силу пасмурной погоды, крытые парковки при торговых центрах были переполнены с самого утра. Особенный интерес жители Крайстчерча проявили к магазинам техники и электроники.

Эксперты пока не готовы ответить на вопрос, побьет ли День подарков этого года результат 2015. На данный момент новозеландцы потратили в День подарков $151,7 млн. В прошлом году итог был на 11,2% выше.