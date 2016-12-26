Йошкар-Ола, 26 декабря, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Экс-министр Государственного имущества Марий Эл Наталья Хайруллова заключена под стражу сроком на два месяца. Также два месяца в сизо проведут Роберт и Руслан Хайрулловы, сообщает «Марийская правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Соответствующее решение по ходатайству следствия принял Йошкар-Олинский городской суд.

По словам помощника председателя суда Ларисы Батяниной, бывший министр подозревается по ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).

Напомним, 23 декабря глава Марий Эл Леонид Маркелов подписал указ, согласно которому Хайруллова освобождена от должности министра государственного имущества Республики Марий Эл по ее инициативе в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ.

Временно исполняющим обязанности министра с 24 декабря назначен заместитель Хайрулловой Виктор Мусин.