Санкт-Петербург, 26 декабря, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Сроки сдачи в эксплуатацию стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове Санкт-Петербурга продлили до 31 марта 2017 года. Ранее ожидалось, что стадион будет принят комиссией сегодня, 26 декабря 2016 года.

Gov.spb.ru Стадион «Зенит-Арена»

О новом сроке для одиозной стройки сообщила агентству «Р-Спорт» Екатерина Гигиняк, пресс-секретарь генподрядчика строительства — ОАО «Метрострой».

Напомним, вице-премьер Виталий Мутко, городские власти и «Метрострой» заверяли, что строительные работы на стадионе закончены, и арена будет сдана именно 26 декабря. Однако теперь сроки перенесли более чем на три месяца.

«Не строительство. Сдачу работ. И плюс еще добавились дополнительные работы по некоторому оборудованию в связи с новыми требованиями безопасности», — ответила Гигиняк корреспонденту спортивного СМИ, отвечая на вопрос, продлили ли строительство стадиона до 31 марта.

Как сообщало ранее сегодня ИА REGNUM, по данным источника на стадионе, у представителей Ростехнадзора, которые принимают объект, возникли претензии к качеству предъявляемых работ и состоянию инженерных систем.

«Технадзор подписывать документы «с закрытыми глазами» не хочет», — отметил источник.

Первая официальная игра, как ожидалось ранее, должна была пройти на стадионе, в марте 2017 года.

Напомним, громкий скандал разгорелся вокруг стадиона после визита на арену комиссии FIFA 31 октября. Инспекторы установили, что выкатное поле стадиона сильно вибрирует под нагрузкой, а значит, намеченные на 2017−2018 годы матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу на этом поле проводиться не могут.