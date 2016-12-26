Париж, 26 декабря, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Уровень безработицы во Франции снижается третий месяц подряд достигая четырехлетнего минимума, приводит свои данные министерство труда, сообщает 26 декабря Reuters.

«У меня три специальности, я говорю на трех языках, воевал три года, у меня трое детей и я не работаю уже три месяца, но я ищу лишь ОДНУ работу». 1930-е

Министерство сообщило, что число зарегистрированных безработных составляет 3 447 000 человек, это самый низкий показатель с января 2013 года.

В заявлении также отмечается, что впервые с 2008 года количество безработных снижается три месяца подряд.