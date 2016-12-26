Тель-Авив, Израиль, 26 декабря, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Беньямин Нетаньяху был безжалостен в своей критике администрации Барака Обамы, назвав решение не налагать вето на резолюцию СБ ООН, призывающую к прекращению строительства израильских поселений, «позорным», сообщает 26 декабря Reuters.

Стена Плача, Иерусалим

Однако, президентский срок Барака Обамы подходит к концу, а новый президент Дональд Трамп более дружелюбно настроен к Израилю.

В понятие «оккупированные территории», на которых, по мнению СБ ООН, израильтяне должны прекратить строительство поселений, входит и Иерусалим, статус которого до сих пор не определен.

По мнению израильтян, Иерусалим является частью государства Израиль, в то время как палестинцы считают восточный Иерусалим своей столицей. Официальный Вашингтон заявлял, что статус города должны определить будущие мирные переговоры. Однако, Дональд Трамп обещал переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, что означало бы поворот всех переговоров относительно статуса города вспять.

Напомним, 23 декабря СБ ООН принял проект резолюции по еврейским поселениям на территории Палестинской автономии, что вызвало резкую критику «произраильских сил» как в самом Израиле, так и в США. Принятие резолюции смогло состояться благодаря позиции администрации уходящего президента США Барака Обамы, который отказался использовать право вето, несмотря на настойчивые требования израильской стороны.