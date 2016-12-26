Адлер, Краснодарский край, 26 декабря, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Водолазы, участвующие в поисковой операции на месте крушения Ту-154, подняли из воды тело командира авиалайнера Романа Волкова, сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим в крушении самолета Минобороны Ту-154. Москва

Командир экипажа Роман Волков был опознан по форме и знакам различия. Его тело, как и останки других жертв катастрофы, будет отправлено в Москву для проведения генетической экспертизы.

Радиус разброса обломков самолета составляет почти 500 метров. Район катастрофы поделен на 15 секторов, половина из которых уже обследована.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря пассажирский самолёт Ту-154, летевший на базу Хмеймим, разбился через несколько минут после взлёта с аэродрома «Адлер». В 5:30 мск он исчез с радаров, после чего начались его поиски. Позже стало известно о крушении воздушного судна. На борту авиалайнера находились 92 человека: доктор Елизавета Глинка, артисты ансамбля им. Александрова и сотрудники СМИ.