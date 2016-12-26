Оренбург, 26 декабря, 2016, 20:48 — ИА Регнум. В Оренбуржье отмечены случаи отравления суррогатным алкоголем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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По данным чиновников, под видом казахстанской водки и Whisky гражданам продавали настойки на метиловом спирте. Люди насмерть отравились суррогатным «Виски».

Точное количество погибших не уточняется, более того, ставится под сомнение сам факт произошедшего. Региональные управления СКР и МВД ведут проверки. При этом пресс-служба УМВД заявляет, что сообщений от медицинских учреждений о фактах отравления не поступало.

А региональный СКР заявляет, что проверка проводится по сообщениям в СМИ. В ведомство сообщения о ЧП также не поступали.