Адлер, Краснодарский край, 26 декабря, 2016, 20:43 — ИА Регнум. В ходе поисковой операции на месте крушения Ту-154 подняты останки 80 пассажиров и членов экипажа самолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб поисковой операции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим в крушении самолета Минобороны Ту-154 у здания концертного зала «Александровский»

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сообщается, что останки 80 человек подняты на поверхность. Кроме того, удалось найти крупные куски фюзеляжа самолета и его правый двигатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря пассажирский самолёт Ту-154, летевший на базу Хмеймим, разбился через несколько минут после взлёта с аэродрома «Адлер». В 5:30 мск он исчез с радаров, после чего начались его поиски. Позже стало известно о крушении воздушного судна. На борту авиалайнера находились 92 человека: доктор Елизавета Глинка, артисты ансамбля им. Александрова и сотрудники СМИ.