Кишинёв, 26 декабря, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Группа депутатов парламента Молдавии от прорумынской праворадикальной Либеральной партии 26 декабря повторно водрузила флаг на здание резиденции президента страны, откуда он был снят в минувшие выходные по распоряжению нового главы государства Игоря Додона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, либералы заявили, что флаг был снят «незаконно», вернули его «на место».

Молдавский народный танец

Депутаты-либералы заявили, что парламент «принял на себя обязательство европейской интеграции перед гражданами и перед партнерами по развитию», а снятие флага ЕС является «антиконституционным и антиевропейским шагом», который приведет к охлаждению отношений с ЕС.

Праворадикалы также выразили недовольство тем, что на официальном сайте президента после прихода на этот пост Игоря Додона обозначение языка поменялось с «румынского» (RO) на молдавский (MD). Они напомнили, что Конституционный суд «постановил, что язык — румынский».

Позже флаг ЕС со здания президентской резиденции был снова снят. «Президент — гарант конституции и исполнения законодательства. Глава молдавского государства руководствуется исключительно законом. А именно положениями Закона о государственном флаге Республики Молдова. С сегодняшнего дня на здании президентской резиденции будет установлен лишь флаг Республики Молдова», — заявил пресс-секретарь президента Ион Чебан.

В Конституции Молдавии указано, что государственным языком страны является «молдавский язык на основе латинской графики». Молдавский и румынский языки, несмотря на ряд региональных отличий, выражающихся в том числе в использовании кириллицы либо латиницы, представляют один и тот же язык, а вопрос идентичности является политическим маркером для населения Молдавии.

5 декабря 2013 года Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что государственным языком в стране, вопреки тексту конституции, является «румынский». КС постановил, что «румынский» и молдавский языки можно считать идентичными, а текст декларации о независимости Молдавии, где упоминается «румынский язык» (в декларации о независимости синтагма «румынский язык» упомянута в рамках отсылки к законам 1989 года о провозглашении молдавского языка государственным и о «возврате» ему латинской графики, притом что в самих этих документах язык, как и в принятой в 1994 году конституции Молдавии, назван молдавским), превалирует над текстом конституции, где он назван молдавским.

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, Молдавия является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». При этом, согласно официальным данным переписи 2004 года, обнародованным Национальным бюро статистики РМ, румынами себя назвали 2,2% жителей Молдавии, молдаванами — 75,8%, 78,4% молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8% — румынский.