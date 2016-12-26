Калуга, 26 декабря, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов 26 декабря открыл в новом здании Государственного архива Калужской области выставку, посвященную 75-летию освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков 30 декабря 1941 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы выставки, экспозиция состоит из тематических разделов, рассказывающих о жизни Калуги на протяжении 1941 года. Речь идет о мирной жизни, перестройке на военные рельсы, оккупации, освобождении города от фашистского плена и возвращении к советской жизни. Экспозиция основывается на архивных документах исполкома городского Совета депутатов трудящихся, калужских предприятий, учреждений и организаций, личных фондов калужских учителей, краеведов, артистов, Государственного архива области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На выставке в новом здании Государственного архива Калужской области

Подлинные фотографии калужан и документы свидетельствуют о мобилизации в Красную армию и уходе на фронт добровольно, об организации противовоздушной и противохимической обороны города, о работе предприятий и учреждений в условиях войны. О жизни в оккупированном городе рассказывают приказы и другие распорядительные документы германской комендатуры и Калужской городской управы, дневники врача М.В. Устрялова, сочинения школьников города «Что я пережил во время немецкой оккупации», написанные в апреле 1942 года, воспоминания калужан.

Отдельный блок составляют документы о еврейском гетто Калуги: списки людей, пятиконечная звезда, продовольственная карточка для евреев, воспоминания, сочинения школьников.

В разделе об освобождении города и возвращении к жизни без оккупантов находятся школьные сочинения, акты об ущербе, причинённом предприятиям и организациям немецко-фашистской оккупацией, фотографии, новогоднее письмо калужан своим освободителям (декабрь 1942 года) и газетные вырезки.

«В цивилизованном обществе уважение к собственному прошлому — это признак высокой культуры и мудрости. Калужская земля — древняя земля. И документы, которые в этом архиве хранятся, например, связанные с землевладением, историей дворянских родов относятся к числу наиболее богатых для современных архивов России», — заявил руководитель Росархива Андрей Артизов.

В настоящее время Государственный архив Калужской области — это крупнейшее в регионе хранилище документов по истории калужской земли с середины XVIII века до недавнего прошлого. На 1 января 2016 года в архиве насчитывается 940 426 единиц хранения, из них 397 906 периода до 1917 года. Научно-справочная библиотека архива насчитывает 20 334 книги и брошюры, 4 487 подшивок газет, 6 849 номеров журналов и 1 176 других видов печатной продукции (листовки, плакаты, календари открытки).

В Государственном архиве Калужской области хранятся документы органов местной власти и управления досоветского, советского и постсоветского периодов.