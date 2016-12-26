Москва, 26 декабря, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России утвердило бюджет Союзного государства на 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря. Доходы предполагаются на уровне 6 млрд 712,2 млн рублей, расходы — 4 млрд 873 млн рублей. Профицит равен 1 млрд 839,2 млн рублей.

ИА REGNUM Белоруссия и Россия

Отчисления Российской Федерации в бюджет Союзного государства составят 3 млрд 167 млн рублей, Белоруссии — 1 млрд 705 млн рублей. Доходная часть сформирована также с учетом неналоговых доходов в размере 1 млрд 840,2 млн рублей.

Средства бюджета будут направлены на финансирование 32 программ и мероприятий.

Документ был рассмотрен в первом и во втором чтениях. Ранее предполагалось, что его второе, окончательное чтение состоится 27 декабря, однако парламентарии решили ускорить процедуру принятия бюджета.

Отметим, что в ходе сессии парламентарии избрали председателя Парламентского Собрания России и Белоруссии — Вячеслава Володина.