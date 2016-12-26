Адлер, Краснодарский край, 26 декабря, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Причиной катастрофы Ту-154 над Черным морем мог быть перегруз самолета и отказ техники, сообщает RT со ссылкой на неофициальный источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим в крушении самолета Минобороны Ту-154 у здания концертного зала «Александровский»

Собранные в ходе расследования показания свидетелей и объективные данные показывают, что самолет не смог набрать высоту и по неясной пока причине рухнул в море. Возможной причиной этого мог быть перегруз самолета и отказ техники.

Уточняется, что версия теракта на данный момент почти исключена, основной версией являются технические причины.

Напомним, ФСБ называло четыре основные версии причин катастрофы: техническая неисправность, ошибка пилотов, некачественное горючее и попадание постороннего предмета в двигатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря пассажирский самолёт Ту-154, летевший на базу Хмеймим, разбился через несколько минут после взлёта с аэродрома Адлер. В 5:30 мск он исчез с радаров, после чего начались его поиски. Позже стало известно о крушении воздушного судна. На борту авиалайнера находились 92 человека, доктор Елизавета Глинка, артисты ансамбля им. Александрова и сотрудники СМИ.