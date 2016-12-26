Скопье, 26 декабря, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Политический кризис в Македонии, скорее всего затянется еще на один год, сообщает 26 декабря Reuters.

Aivazovsky Флаг Македонии

Никола Груевский, лидер ВМРО-ДПМНЕ занимает вместе со своей партией 51 из 120 депутатских мест в парламенте по итогом голосования, состоявшегося в середине декабря. Но избирательная комиссия потребовала повторного голосование на одном из участков, что может изменить итоги голосования.

Как правило, партия получившая большинство мест в парламенте Македонии получает также право сформировать правительство, что и станет первой задачей победившей партии, заявляют ее представители.

Но оппозиционный социал-демократический союз Македонии (СДСМ), получивший 49 мест, также претендует на право формирования правительства.

«Новое правительство будет сформировано СДСМ… Македония получит ответственное правительство… это принесет демократические перемены», — заявил представитель партии.

Напомним, политический кризис в Македонии разразился в июне 2015 года, когда СДСМ обвинила администрацию Груевского в прослушке телефонов десятков тысяч граждан. Скандал привел к тому, что Груевский вынужден был уйти в отставку в январе 2016 года.