Рига, 26 декабря, 2016, 18:45 — ИА Регнум.



U.S. Army Латвийский солдат

В 2017 году на участие военных из Латвии в различных международных операциях потребуется 10,3 миллиона евро, заявили в пресс-службе Министерства обороны, сообщает агентство LETA. В ведомстве также подтвердили, что и в 2017 году Латвия продолжит свое участие во всех военных международных операциях, в которых она занята и сейчас.

Сегодня латвийские военнослужащие участвуют в операции ЕС против пиратов «Atalanta», в обучающей миссии ЕС в Мали, в обучающей операции НАТО в Афганистане «Resolute Support», в военной операции Морских сил ЕС в Средиземном море «Sophia», в военной операции в Ираке «Inherent Resolve», а также в операции по стабилизации обстановки в Мали под эгидой ООН «Minusma».

Стоит отметить, что наиболее широко Латвия представлена в операции в Афганистане, где находятся несколько десятков военнослужащих Национальных вооруженных сил. Во всех остальных операциях Латвия участвует силами в несколько человек.