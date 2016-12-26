Абуджа, 26 декабря, 2016, 18:31 — ИА Регнум.

Террорист-смертник атаковал рынок скота в Майдугури на северо-востоке Нигерии, сообщает 26 декабря Reuters.

Israel Defense Forces Снаряжение террориста-смертника

Полиция заявила, что женщина-смертница, атаковавшая рынок Kasuwan Shanu, была единственной погибшей.

В заявлении полиции сообщается, что вторая женщина-террорист была подвергнута линчеванию разгневанной толпой, позже ее взрывное устройство было подорвано полицией.

Пока никто не взял ответственность за теракт, но по всей видимости к нему имеет отношение террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По всей видимости, теракт стал ответом на последние поражения «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в борьбе с правительственными войсками, после которых они были оттеснены к своей базе в лесу Самбиса.

Напомним, террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) виновна в гибели 15 000 человек, из-за ее действий более двух миллионов мирных жителей вынуждены были покинуть свои дома. Целью террористов является введение на территории Нигерии законов шариата и искоренения западного образа жизни.