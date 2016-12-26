Маскат, 26 декабря, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Оманский апелляционный суд отменил постановление закрыть газету, сообщившую о предполагаемой коррупции в судебной системе, сообщает 26 декабря Reuters.

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Частная газета «Азамн» стала знаменита еще в 2014 году, когда освящала ряд коррупционных скандалов, в которых были осуждены несколько руководителей компаний.

Суд первой инстанции заявил в сентябре, что газета подрывает престиж государства и нарушает общественный порядок. В результате на некоторое время издание было закрыто, а трое журналистов приговорены к тюремному заключение, что стало реакцией на серию докладов о предполагаемых случаях коррупции в судебной системе.

Апелляционный суд отменил приговор одному из журналистов, приговоренному к году тюрьмы и сократил сроки заключения основателю издания и редактору Ибрагиму аль-Мамари, а также его заместителю и главному редактору Юсефу аль-Балуши. Мамари должен будет отсидеть пол года в тюрьме, а Балуши один год.