Адлер, Краснодарский край, 26 декабря, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Опознана первая жертва крушения Ту-154 над Черным морем, сообщает ТАСС со ссылкой на неофициальный источник в медицинских кругах Москвы.

CPAfan Самолет Ту-154

Официального подтверждения этих сообщений пока нет, имя опознанного не указывается.

Напомним, в Москву сегодня утром прибыл самолёт с первыми телами погибших в авиакатастрофе, медики приступили к опознанию тел пассажиров авиалайнера Ту-154 Минобороны России, который разбился в Чёрном море после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находилось 92 человека.

В район проведения поисковой операции доставлены глубоководные аппараты, принадлежащие Русскому географическому обществу. В поисковых мероприятиях участвуют 12 самолетов, 45 кораблей, 10 вертолетов, три беспилотника и свыше 3,5 тыс. людей.