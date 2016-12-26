Ставрополь, 26 декабря, 2016, 18:15 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае аптеки и аптечные пункты имеют достаточный запас противовирусных и других препаратов от гриппа в эпидсезон. Это показал рейд Минздрава по аптекам региона.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минздраве региона, эксперты обошли 112 аптеки аптечных пунктов края. Практически в каждом из них более 15 наименований противовирусных лекарственных средств.

Превышения цен на жизненно необходимые противовирусные препараты не было установлено. Разброс цен в аптеках по краю колеблется в пределах 1%.

Напомним, ранее Минздраву было дано поручение обеспечить аптеки и больницы к эпидсезону достаточным количеством лекарств от гриппа. На сегодняшний день эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в регионе превышен на 42,8%.

Эпидемия гриппа бушует в 12 территориях края, в том числе в городах Ставрополь, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Невинномысск. Причем, в 92 случаях установлен диагноз «грипп».

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Циркулируют вирусы гриппа А, с превалированием вируса гриппа А (H3N2). Госпитализировано 16 человек. За неделю к врачам за помощью обратились 18,2 тыс. больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Эпидпороговые показатели недели превышены во всех возрастных группах, в том числе среди школьников.