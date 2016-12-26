Санкт-Петербург, 26 декабря, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Киргизия в итоге поставила свою подпись под Таможенным кодексом ЕАЭС, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

PavelD Карта Киргизии

Из четырех участников встречи Киргизия заверила документ последней. Тем не менее, заявление о перспективах выстраивания внешнеэкономической деятельности республика пока не подписала.

По словам Саркисяна, киргизские представители настаивают на уточнении формулировки по вопросу снятия барьеров и ограничений на внутреннем рынке.

Напомним, ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, построенное на основе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Объединение функционирует с 1 января 2015 года. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.