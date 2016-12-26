Таможенный кодекс ЕАЭС подписан Киргизией
Санкт-Петербург, 26 декабря, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Киргизия в итоге поставила свою подпись под Таможенным кодексом ЕАЭС, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
Из четырех участников встречи Киргизия заверила документ последней. Тем не менее, заявление о перспективах выстраивания внешнеэкономической деятельности республика пока не подписала.
По словам Саркисяна, киргизские представители настаивают на уточнении формулировки по вопросу снятия барьеров и ограничений на внутреннем рынке.
Напомним, ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, построенное на основе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Объединение функционирует с 1 января 2015 года. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.