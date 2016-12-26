Ставрополь, 26 декабря, 2016, 18:07 — ИА Регнум.



Ysia.ru Сезонное заболевание гриппом

В Ставропольском крае эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 42,8%. Эпидемия гриппа бушует в 12 территориях края. Причем, в 92 случаях установлен диагноз «грипп».

За неделю к врачам за помощью обратились 18,2 тыс. больных острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю рост заболеваемости составил 17,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Причем, темп роста отмечен во всех возрастных группах: 1−2 года на 19%, 3−6 лет на 16,5%, 7−14 лет на 21%, старше 15 лет на 13,7%. Эпидпороговые показатели недели превышены во всех возрастных группах, в том числе среди школьников.

Эпидемические пороги превышены в 12 территориях края, в том числе в городах Ставрополь, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Невинномысск.

В Ставрополе за медицинской помощью обратились около 3,5 тыс. человек. Эпидпорог превышен на 9,3%.

Неутешительно то, что в крае циркулируют вирусы гриппа А, с превалированием вируса гриппа А (H3N2).

Как сообщила на совещании в региональном правительстве вице-премьер Ирина Кувалдина, диагноз «грипп» установлен в 92 случаях, госпитализировано 16 человек.

Ситуация находится под контролем правительства края и соответствующих ведомств, утверждают ИА REGNUM в руководстве края. Органы власти принимают профилактические меры для предотвращения дальнейшего распространения болезни. В том числе, это временная остановка занятий в школах и детсадах. (В школах после новогодних мероприятий начинаются каникулы).

В крае сформирован необходимый запас противовирусных препаратов и других медицинских средств — соответствующий мониторинг постоянно осуществляется региональным Минздравом.

Между тем, праздничные мероприятия на Ставрополье не отменяются. В том числе будет проведено восемь «губернаторских елок» в городах Ставрополь, Нефтекумск и Пятигорск, в которых примут участие более 3 тысяч детей из всех районов края.