Москва, 27 декабря, 2016, 06:19 — ИА Регнум. Произошедший с начала 2016 года сильнейший рост доллара заставил многих россиян очередной раз впасть в оцепенение. Вопрос, что делать с рублями, судя по количеству запросов в поисковых системах, бил всё новые рекорды. Ещё бы, уже к середине января 2016-го стоимость доллара в обменниках составляла 85 рублей, а евро можно было купить не дешевле 100 рублей. Подобная ситуация уже наблюдалась в конце 2014-го и начале 2015 года, и последующий за этим рост цен на все основные товары и продукты в России однозначно не вселял оптимизма как бизнесу, так и населению.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт компании «АНАЛИТИКА ОНЛАЙН» Сергей Душечкин, рост иностранной валюты относительно российского рубля в обоих случаях был вызван стремительным падением котировок нефти на международных биржах. В начале 2016 года были достигнуты многолетние минимумы стоимости чёрного золота, 20 января 2016 года один баррель нефти сорта марки Brent можно было купить всего за 27 долларов США, при этом в середине 2014 года тот же баррель продавался за 115 долларов.

«Снижение котировок нефти на 80% не могло пройти безболезненно для российской экономики, которая вот уже несколько десятилетий, увы, страдает сырьевой зависимостью. Пока эта зависимость не будет уменьшена, котировки российского рубля так и будут демонстрировать сильные волны ослабления или укрепления к основным мировым валютам, при этом величина волн будет составлять десятки процентов. Как говорится, «свободное плаванье»», — отметил Душечкин.

Возвращаясь на 10 месяцев назад, после рекордного роста доллара США и евро рубль все-таки начал контрнаступление и стал демонстрировать уверенное укрепление, которое так и продолжается до настоящего момента. Начиная от уровня 85 рублей за один доллар США, американская валюта к сегодняшнему дню потеряла порядка 25% и продаётся «всего» за 61,5 рубля. Евро за год потерял к рублю и того больше, с максимальных значений января 2016 года и отметки 93 рубля по настоящее время снижение составляет около 31%, а один евро на московской бирже можно купить за 63 рубля.

«Причиной для укрепления рубля в 2016 году стала стабилизация котировок нефти в районе 50 долларов за баррель, а также внутриэкономические факторы, сжатие сальдо торгового баланса, а также жесткая денежно-кредитная политика, по-прежнему проводимая Центробанком РФ», — подчеркнул аналитик.

По его мнению, тренд на укрепление рубля будет продолжен и в 2017 году, а причиной станет ожидаемый рост котировок нефти к новым локальным максимумам в районе 60 долларов за баррель, а также уменьшение геополитического напряжения между Россией и США, а также некоторыми странами Евросоюза.