Тула, 26 декабря, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Жительница Тулы предлагает назвать мост через Керченский пролив Александровским — в честь артистов ансамбля имени Александрова, погибших в авиакатастрофе 25 декабря. Петиция об этом появилась на платформе change.org.

Александр Мотин Строительство транспортного перехода через Керченский пролив

«Прошу Вас присвоить имя мосту в Крыму — «Александровский мост» в память о погибших. Скорбим», — так озаглавлена петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину.

«Имя мосту необходимо присвоить в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Все мы выросли на песнях ансамбля и наши дети должны знать и помнить об этих людях, наших соотечественниках, которые совершили подвиг служения. Дело милосердия поставило их перед лицом смерти», — говорится в петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла утром 25 декабря — самолет Минобороны РФ Ту-154, летевший в Сирию, потерпел крушение над Черным морем, недалеко от сочинского побережья. На борту находились 92 человека — члены экипажа, журналисты. Большую часть пассажиров составляли артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были выступить перед российскими военными. Также в самолете находилась врач, общественный деятель Елизавета Глинка — доктор Лиза. Выжить не удалось никому. Сейчас выясняются причины трагедии.

Добавим, вопрос о названии моста, который соединит Крым с «большой землей» поднимался крымскими журналистами на пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря. Тогда президент предложил назвать мост Керченским, а позже не исключил возможности проведения референдума по этому вопросу.