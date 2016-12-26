Москва, 26 декабря, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Обнаруженные в Сирии (Алеппо) массовые захоронения сирийцев, подвергшихся чудовищным издевательствам, служат еще одним неоспоримым доказательством того, что между так называемой оппозицией и террористами ИГИЛ (запрещена в России) нет никакой разницы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. «Думаю, что рано или поздно это придется признать и Западу», — отметил сенатор.

Иван Шилов ИА REGNUM Алеппо

«Исламский радикализм, многократно менявший обличье, но не суть, в своем естественном развитии дошел до крайней точки. Ни с чем подобным мне не приходилось сталкиваться даже во время афганской войны, хотя и душманы со своими оппонентами особо не церемонились», — говорит парламентарий. «Но с ними можно было все-таки вести диалог, хоть как-то договариваться. Сегодня продолжатели их дела воспринимают только один аргумент — силу», — заявил Клинцевич.

Российские военные обнаружили в освобожденных от боевиков районах Алеппо массовые захоронения. «Результаты только первого обследования районов Алеппо, оставленных так называемой оппозицией, способны многих шокировать. Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.