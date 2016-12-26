Багдад, 26 декабря, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Иракские войска возобновят свою борьбу против «Исламского государства"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле в ближайшие дни, сообщает 26 декабря Reuters.

Bukacara.com Мосул

Битва за Мосул, с участием 100 000 иракских солдат, курдских сил безопасности и шиитских ополченцев, является крупнейшей операцией в Ираке начиная с американского вторжения в эту страну в 2003 году. Предстоящая операция станет для американцев особенно важной, так как после 2011 года, когда президент Барак Обама заявил о выводе войск из Ирака, они не принимали активного участия непосредственно в боевых столкновениях.

«Сейчас мы готовимся к следующей фазе операции по проникновению вглубь Восточного Мосула», — заявил подполковник Стюарт Джеймс, командир батальона, оказывающего поддержку иракским силам безопасности на юго-восточном фронте.

Напомним, элитные иракские солдаты отбили четверть Мосула у боевиков, но их продвижение было остановлено. В настоящий момент они заняты переоснащением войск, что привело к первому значительному перерыву в военной кампании.