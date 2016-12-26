Ярославль, 26 декабря, 2016, 17:08 — ИА Регнум. С 1 января в Ярославской области начнет работу контрольно-ревизионная инспекция. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, структура создана постановлением председателя правительства области Дмитрия Степаненко.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Правительство Ярославской области

В правительстве уточнили, что новый орган будет осуществлять финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений, контролировать проведение закупок, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ярославской области. Также в пределах своих полномочий инспекция может издавать приказы, носящие нормативный характер.

«Инспекция проводит плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, в отношении специализированных организаций, выполняющих отдельные полномочия в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе», — говорится в положении о контрольно-ревизионной инспекции.

Результаты проверок, проведенных в течение года, станут основанием для подготовки материалов о социально-экономическом положении региона, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

В правительстве Ярославской области напоминают, что еще в сентябре глава региона Дмитрий Миронов заявил в необходимости создания самостоятельного контрольного органа. Миронов подчеркивал, что будет лично курировать органы власти, отвечающие за надзор.

При этом, как следует из пояснительной записки к проекту создания контрольно-ревизионной инспекции, структуре будет переданы отдельные функции управления по противодействию коррупции правительства области (в части контроля в сфере закупок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг), а также функций комитета финансового контроля регионального департамента финансов. Кроме того, ее функционирование потребует дополнительного финансирования из областного бюджета.

Между тем, ранее при реформировании структуры органов власти региона депутаты Ярославской областной думы высказывали опасение, что создание новых структур — в частности аппаратов правительства региона и губернатора — повлечет за собой увеличение расходов на содержание органов власти. Председатель комитета думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Андрей Крутиков тогда заверил коллег, что дополнительных расходов на содержание новых структур не потребуется — во всяком случае, в текущем году.