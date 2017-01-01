Москва, 1 января, 2017, 07:06 — ИА Регнум. Размер пособия по безработице в 2017 году не изменится, сообщает ИА REGNUM. На 2017 год минимальная величина пособия по безработице установлена в размере 850 рублей, максимальная — 4,9 тыс.рублей.

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Отметим, что размеры пособия не меняются с 2009 года. Пособие позволит оказать гражданам социальную поддержку на период признания их безработными и стимулировать их к активному поиску работы, отмечает правительство РФ.

На выплату пособий федеральным бюджетом предусмотрено 43 млн рублей на 2017 год.

Напомним, что новый прожиточный минимум за III квартал 2016 года на душу населения составил 9 889 рублей.